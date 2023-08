Bus negato a giovani stranieri, Cobas: "Razzismo". Fse: "Biglietti non regolari"

FASANO - Il sindacato Cobas segnala un "gravissimo" episodio di razzismo verificatosi nella mattinata di oggi, mercoledì 9 agosto a Laureto di Fasano: a due ragazzi stranieri, ospiti del centro accoglienza "Casa del Sole", con sede a Laureto, è stato impedito di salire su un pullman nonostante avessero regolare biglietto. Dovevano andare a Fasano, è accaduto tra le 10.20 e le 10.30.

Il biglietto era stato acquistato poco prima presso la rivendita sita nel complesso "I Platani". Una volta alla fermata i due giovani hanno atteso il bus, si tratta di un mezzo della compagnia Ferrovie del Sud Est, ma quando quando lo stesso è arrivato si sono sentiti dire dall'autista, una donna, "andate via". Nessuna motivazione sul divieto di salire sul mezzo del Trasporto pubblico. I ragazzi, che non parlano bene l'italiano, non hanno risposto. Sono rimasti a terra. Alla scena avrebbero assistiti altre persone.

"E’ ben noto, tra l’altro, che la struttura di accoglienza la “Casa del Sole” ha un ottimo rapporto con il territorio in quanto persegue l’obiettivo che non ci siano momenti di frizione con i residenti a Laureto e che gli ospiti abbiano sempre comportamenti corretti. Dall’altra la “Casa del Sole” ha permesso nel corso del tempo numerosi percorsi di inclusione lavorativa basati sulle necessità del territorio, nel rispetto delle leggi sul lavoro". Si legge in una nota a firma di Roberto Aprile del Cobas.

Del fatto se ne sta occupando l’avvocato Stefania Baldassarre, il legale della "Casa del sole". "Si farà carico scrivendo alla Sud Est per l’episodio specifico chiedendo una indagine conoscitiva e alle autorità giudiziarie per aver negato il diritto alla libera circolazione, essendo il mezzo di carattere pubblico. Il Cobas si vergogna di quello che è successo e spera che non debba mai più accadere, altrimenti la parola integrazione rimarrà sempre più vuota".

Fse: "Biglietti emessi il giorno prima"

Fse fa sapere che “questa mattina l’autista del bus in partenza da Laureto, nel verificare la validità del biglietto, ha riscontrato che la data sui titoli di viaggio in possesso dei due ragazzi era quella del giorno prima. Di conseguenza ha negato l’accesso a bordo perché i viaggiatori erano sprovvisti di regolare biglietto”.

“Ricordiamo che i biglietti giornalieri - si legge in una nota della società - possono essere utilizzati solo per la giornata per la quale sono stati emessi e non è possibile acquistare il titolo di viaggio a bordo. I biglietti possono essere acquistati entro cinque minuti prima della partenza presso tutti i canali di vendita Trenitalia/Fse (sito, App, self service, rivenditori autorizzati, ecc.)”.

La versione dell’azienda non combacia però con quella del titolare della tabaccheria, il quale, contattato da BrindisiReport, sostiene che i due biglietti sono stati acquistati stamattina presso la sua attività. Lo stesso spiega che uno dei due migranti è poi partito con un pullman successivo. L’esercente ha inoltre fornito copia della ricevuta di uno dei due tagliandi acquistati in mattinata.

Articolo aggiornato alle ore 17.25 (la nota di Fse)