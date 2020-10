Sul bus senza mascherina: "No mask" denunciata per interruzione di pubblico servizio

SAN DONACI - E’ tornata a casa con una denuncia per interruzione di pubblico servizio una “No Mask” 60enne di San Donaci che nella mattinata di ieri, venerdì 23 ottobre, è salita su un pullman senza mascherina e si è rifiutata di indossarla. È stata anche sanzionata per illecito amministrativo in violazione delle norme contenute nel Dpcm del 18.10.2020.

É accaduto sulla tratta San Pancrazio Salentino-Brindisi su un pullman Fse (Ferrovie del Sud Est). Il conducente del mezzo notandola senza protezione sul viso l’ha invitata a indossare la mascherina o a scendere dal pullman ma la donna si è rifiutata dichiarandosi “No Mask”. È stato così richiesto l’intervento dei carabinieri che hanno proceduto con denuncia e sanzione. Il servizio di trasporto pubblico è stato interrotto per 30 minuti, creando un disservizio all’utenza.