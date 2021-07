By-pass al contatore: un arresto per furto di energia elettrica

Nei guai un 44enne di Ceglie Messapica. Dopo l'arresto è stato rimesso in libertà. Danni in corso di quantificazione

CEGLIE MESSAPICA - Un 44enne di Ceglie Messapica è stato arrestato dai carabinieri per furto di energia elettrica. Nel corso di un controllo effettuato presso l’abitazione dell’uomo, è stato accertato il furto di energia elettrica, mediante l’installazione di un by-pass al contatore. Danni in corso di quantificazione. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato rimesso in libertà.