Il G7 si avvicina: Nave Palinuro in porto e un C17 dell'Us Air Force in aeroporto

BRINDISI – Nave Palinuro in mostra nel porto e un C17 dell’Usa air force in aeroporto. I segnali che il G7 è alle porte sono sempre più tangibili.

Il veliero scuola della Marina Militare staziona sullo specchio d’acqua antistante al Castello Svevo, che la sera del 13 giugno ospiterà la cena di gala offerta dalla presidenza della repubblica.

Per qualche minuto, varcato Canale Pigonati, è stato notevole il colpo d’occhio regalato dal Palinuro che manovrava nel porto interno, mentre sullo sfondo si poteva ammirare la nave da crociera “Mykonos Magic” (ex Costa Magica), che fino al prossimo 17 giugno ospiterà le forze dell’ordine impegnate in occasione del vertice internazionale, in programma dal 13 al 15 giugno. Nave Palinuro è ormai un’habitué del porto di Brindisi. Nei precedenti attracchi (l’ultimo risale ad agosto 2023) ha attirato centinaia di visitatori provenienti dalla provincia.

Mente la nave scuola entrava nel porto di Brindisi, l’aero cargo “Amc Travis 66164” atterrava in aeroporto. Il maestoso velivolo dell’aeronautica militare americana staziona nei pressi del varco Dogana. Impossibile non notarlo se si procede verso l’aerostazione, dalla strada di collegamento con la chiesa di Santa Maria del Casale. Si tratta di un aereo da trasporto che verosimilmente ha portato mezzi e attrezzature al servizio della delegazione del presidente Joe Biden.

Ma fra qualche giorno, si vedrà anche il celebre Air Force One? Sulla questione vige assoluto riserbo. Gli spostamenti del capo di Stato Usa sono top secret. Certo, da settimane circola la voce che l’aereo più famoso al mondo possa atterrare proprio a Brindisi. Come alternativa, ci sarebbe l’aeroporto Arlotta di Grottaglie. A breve il dubbio verrà sciolto.

