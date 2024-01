Cacciatore abbatte merlo fuori stagione: scattano denuncia e sequestro fucile

CAROVIGNO - Negli ultimi giorni un cacciatore avrebbe abbattuto un merlo in un periodo in cui la caccia non è concessa, secondo quanto previsto dal calendario venatorio emanato dalla Regione Puglia. L'attività, infatti, è consentita limitatamente al periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 dicembre.

L'uomo, poi denunciatoalla alla Procura della Repubblica di Brindisi, è stato sorpreso dal nucleo investigativo Nipaaf dei carabinieri forestali di Brindisi, in relazione ai servizi antibracconaggio svolti nelle campagne di Carovigno. Ora il cacciatore rischia un'ammenda fino a 1550 euro.

Inoltre, sono stati sequestrati fucile, munizioni, selvaggina abbattuta e richiamo elettroacustico. Quest’ultimo, in caso di condanna, sarà soggetto a confisca.