Migrante travolto da un treno: dramma alla stazione di Brindisi

BRINDISI - Appartiene a un uomo di 44 anni originario dell’Iraq il cadavere rinvenuto intorno alle ore 7:35 di oggi sulla rete ferroviaria, a circa un chilometro dalla stazione di Brindisi, direzione Lecce,nei pressi del cavalcavia De Gasperi. La dinamica dei fatti non è ancora chiara. Si presume che il migrante sia stato travolto da un treno. Ma il macchinista non deve essersi accorto di nulla, poiché non è ancora chiaro quale convoglio, e a che ora, abbia investito il 44enne, dilaniando il corpo.

Sull’accaduto indagano gli agenti della Polfer di Brindisi, recatisi sul posto con l’ausilio dei colleghi della Scientifica e della Squadra Mobile. Intervenuta anche un’ambulanza con personale del 118. A pochi passi dalla salma sono stati trovati dei documenti che hanno permesso agli investigatori di risalire all’identità del malcapitato, di cui non si conosce la provenienza. L’ipotesi prevalente è quella del suicidio.

Circolazione ferroviaria: aggiornamento ore 10:10

Dalle ore 10.10 sulla linea Bari-Lecce, il traffico ferroviario, precedentemente rallentato in prossimità di Brindisi, è tornato regolare dopo l’autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle Autorità competenti intervenute sul posto. Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 150 minuti per 2 Intercity e 4 Regionali, 2 Intercity e 4 Regionali limitati nel percorso.

Circolazione ferroviaria: aggiornamento ore 08:30

Il traffico ferroviario è bloccato da Brindisi verso Lecce. Trenitalia ha attivato bus sostitutivi. Da Brindisi verso Bari si procede regolarmente. Maggior tempo di percorrenza fino a 75 minuti per i treni in viaggio.

Ultimo aggiornamento alle ore 10:38 (traffico ferroviario tornaro regolare)