Cade da cavallo durante gara ippica, grave una 19enne brindisina

LIZZANELLO – Durante la corsa a ostacoli nel concorso nazionale di ippica, scivola dal cavallo e si schianta al suolo: quel volo, brutale, le provoca una grave trauma cranico. L’incidente nel corso della mattinata in Contrada Li Mori, a Lizzanello. La ragazzina, originaria del Brindisino, è precipitata durante un salto mentre si trovava sul dorso dell'esemplare col quale stava concorrendo.

Soccorsa immediatamente dal medico presente durante la gara, è stata affidata al personale del 118 fatto sopraggiungere. Paura, in un primo momento, per il personale sanitario: la 19enne avrebbe infatti perso conoscenza a causa dell’impatto violento. Trasportata in codice rosso presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, è stata subito sottoposta dal personale ospedaliero a tutti gli accertamenti, Tac compresa, per verificare l’entità delle lesioni ed eventuali complicazioni agli organi interni.

Le è stato riscontrato un grave trauma cranico, al momento tenuto sotto controllo dai medici del capoluogo salentino. Questi ultimi valuteranno l’andamento clinico della ragazzina nel corso delle prossime ore: al momento, però, non sembrerebbe in pericolo di vita. La gara a Lizzanello, intanto, è stata momentaneamente sospesa dai giudici di gara. Dell’accaduto sono stati informati i carabinieri della stazione locale per successivi, eventuali approfondimenti sulla vicenda.