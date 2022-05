Cade con la moto all'uscita del cimitero: uomo in fin di vita portato in ospedale

MESAGNE - E' caduto dalla moto pochi istanti dopo essere uscito dal cimitero e ha perso conoscenza. Una donna ha chiamato immediatamente il 118, i sanitari hanno praticato le manovre di rianimazione sul posto e poi lo hanno portato a sirene spiegate all'ospedale Perrino di Brindisi. Si sono vissuti momenti di paura e preoccupazione nella mattinata di oggi, domenica 1 maggio, in via Brindisi a Mesagne, dove un uomo di 69 anni, M.R. si è accasciato al suolo sotto gli occhi di decine di cittadini. Era alla guida di una Suzuky V-strom e stava per immettersi sulla strada quando è caduto. E' accaduto attorno alle 8.

Da quanto si apprende risiede a Taranto e si era recato, come ogni domenica, al cimitero di Mesagne per fare visita ai suoi genitori. Sul posto oltre ai sanitari del 118 che hanno fatto di tutto per mantenerlo in vita, anche personale del locale Commissariato di polizia e della Polizia locale sche si è occupato della viabilità. Il 69enne è stato portato in codice rosso al Perrino di Brindisi, in condizioni disperate.