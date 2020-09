Cade da una scala: operaio 21enne in prognosi riservata

BRINDISI - Incidente sul lavoro nelle campagne di Brindisi, precisamente nella zona di Jaddico: questa mattina (lunedì 21 settembre) intorno alle otto e mezza un operaio di 21 anni di Altamure è caduto da una scala durante alcuni lavori edili. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Brindisi. Sono stati allertati anche i carabinieri del Norm di Brindisi, guidati dal tenente Marco Colì, e l'ispettorato dello Spesal, per stabilire la dinamica dell'incidente. L'operaio è stato trasportato dagli uomini del 118 presso l'ospedale Perrino di Brindisi, dove è stato ricoverato nel reparto di Neurochirurgia, in prognosi riservata.

Da quanto appreso, il giovane lavorava per una ditta del Barese che in subappalto stava effettuando delle verifiche nel cantiere di uno stabilimento. Il malcapitato è caduto da un'altezza di circa 2,5 metri, battendo la testa. Fortunatamente è rimasto semprre vigile e cosciente. Lo Spesal ha ascoltato i colleghi del lavoratore. Sono in corso accertamenti riguardanti il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro.

Ultimo aggiornamento alle ore 18:52 (operaio in prognosi riservata)