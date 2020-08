Cade dal balcone mentre guarda i fuochi d'artificio: paura per una donna

OSTUNI - Si è temuto il peggio nella serata di ieri, mercoledì 26 agosto, in Corso Garibaldi a Ostuni, dove una donna è caduta da un balcone finendo in quello sottostante mentre guardava lo spettacolo pirotecnico in occasione dei festeggiamenti per Sant’Oronzo, patrono della Città Bianca.

Sul posto è stata inviata un’ambulanza del 118 partita dalla locale postazione con l'equipe composta dalla dottoressa Mara Leali, l’infermiera Elisa Taurisano, la soccorritrice Pignatelli Lorena e dall'autista Alex Nardelli, che ha immobilizzato la malcapitata in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il supporto dei pompieri, infatti, si è reso necessario per trasferire la donna (originaria di Tuturano, a Ostuni per assistere allo spettacolo dei fuochi di artificio) in ambulanza per essere portata al Pronto soccorso dell’ospedale Perrino. Ha riportato di versi traumi. Sul posto anche i carabinieri.