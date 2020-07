Basole dissestate sui corsi: una donna cade e finisce in ospedale

BRINDISI - Una basola dissestata sarebbe la causa di una rovinosa caduta avvenuta intorno alle ore 20,30 di oggi (giovedì 31 luglio) in corso Umberto, nel centro di Brindisi. La sfortunata protagonista dell'episodio è una donna che stava passeggiando insieme a un'amica. La malcapitata è inciampata nel bordo sporgente di una mattonella ed è finita per terra, sbattendo il volto. Anche la sua amica ha perso l'equilibrio, ma è rimasta in piedi.

L'infortunata, vigile e cosciente, è stata subito soccorsa da alcuni passanti, che l'hanno fatta accomodare su una sedia, in attesa dell'arrivo del personale del 118. Poi, sempre vigile e cosciente, è stata adagiata su una barella e trasportata presso il Pronto soccorso dell'ospedale Perrino, per gli accertamenti del caso. Sul posto si è recata anche una pattuglia della Polizia Locale. Non è la prima volta, purtroppo, che si verificano episodi del genere nel centro di Brindisi, i cui corsi sono disseminate di basole malconcie: vere e proprie trappole per i pedoni.