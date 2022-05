Pioggia di calcinacci in città: auto danneggiate, tragedia sfiorata

BRINDISI – Due auto danneggiate, ma sarebbe potuta andare molto peggio. Una pioggia di calcinacci si è riversata intorno alle ore 8 di stamattina (venerdì 6 maggio) in via Cicerone, angolo via Mecenate, al rione Commenda. E’ accaduto a pochi passi dall’istituto comprensivo Commenda, mentre i bambini entravano a scuola.

I detriti sono caduti dalla parte inferiore del tetto di un’abitazione a due piani, andando a finire in parte sul marciapiede e in parte sulla strada. Un paio di macchine erano parcheggiate proprio lì sotto. Se in quei frangenti fosse transitato un bambino o una mamma con un passeggino, le conseguenze sarebbero state gravi. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi.