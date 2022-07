Cede un pezzo di porticato: tragedia sfiorata nelle nuove case popolari

BRINDISI - Una donna aveva appena gettato i sacchetti della spazzatura nei cassonetti condominiali quando ha sentito un tonfo alle sue spalle. Si è girata e ha visto dei grossi pezzi di calcinacci sbriciolati per terra. Qualche attimo prima e sarebbero finiti sulla sua testa. Per un puro caso si è evitata la tragedia intorno alle ore 22.30 di venerdì (8 luglio) nelle nuove case comunali realizzate in via della Torretta, al rione Paradiso. Una porzione di solaio di un porticato ha ceduto all'improvviso, in una serata estiva segnata dalla pioggia, dalle raffiche di vento e da temperature più autunnali che estive.

Il crollo è stato improvviso ma non ha destato particolare stupore fra i residenti, perchè nei giorni scorsi si era verificato un altro cedimento, sempre dallo stesso solaio. Lo dimostra una chiazza ancora ben viibile, là dove prima si trova uno strato di intonaco. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, una pattuglia della Polizia Locale e il tecnico reperibile del Comune di Brindisi. L'area è stata delimitata con un nastro. Per un po' sarà off limits.

I residenti sono stufi perché episodi di questo tipo non sono affatto una rarità fra i quattro stabili consegnati un anno fa agli ex inquilini della cosiddette baracche di parco Bove e ad altre famiglie in attesa da tempo di un alloggio comunale. Le infiltrazioni d'acqua sono una costante nelle giornate di pioggia. Accade all'interno degli appartamenti, interessati anch'essi dal distacco di pezzi di intonaco, e sulla facciata delle palazzine.

Su una colonna del porticato si può in effetti scorgere un rivolo d'acqua. La presenza di chiazze di acqua è stata riscontrata anche in altri punti del solaio, cosi come si registrano delle perdite dalle grondaie. Tutto questo in una palazzina ultimata poco più di 12 mesi fa, ma che già necessita di interventi di manutenzione. Al suo interno vi risiedono 15 famiglie.