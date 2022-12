Caduta fatale dal tetto di un capannone: il Pm dispone altri accertamenti     

BRINDISI – Potrebbe essere disposta l’autopsia sul corpo del brindisino di 48 anni deceduto in contrada Mitrano, dopo una caduta dal tetto di un capannone abbandonato. La decisione sara presa dal pm del tribunale di Brindisi, Alfredo Manca, che da quanto appreso ha disposto per giovedì prossimo (15 dicembre) una Tac sulla salma. L’accertamento si svolgerà presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Il cadavere si trova infatti presso l’obitorio del nosocomio salentino. E’ presumibile che si voglia escludere qualsiasi altro tipo di ipotesi rispetto a quella presa finora in considerazione, ossia di una caduta accidentale dovuta al cedimento del soffitto in lamiere su cui si trovava il 48enne, per motivi che al momento non si conoscono.

La tragedia si è verificata domenica mattina (11 dicembre) all’interno di un ex maneggio. Il 48enne, dipendente della società Ecotecnica, ha raggiunto il posto a bordo del suo scooter. In tarda mattinata, preoccupati per il fatto che il loro congiunto non rientrasse a casa, i suoi parenti si sono messi a cercarlo. La drammatica scoperta è stata fatta proprio da alcuni familiari, nel primo pomeriggio. Sull’episodio indagano i poliziotti della Squadra mobile. A quanto pare non sarebbero elementi che farebbero pensare alla presenza di altre persone, al momento della tragedia. La vittima risiedeva con moglie e figli al rione Paradiso.