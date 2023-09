Cade dal tetto di un'abitazione mentre effettua dei lavori: tragedia in città

FRANCAVILLA FONTANA – Sarebbe caduto accidentalmente mentre effettuava dei lavori su un tetto. L’impatto con il suolo non ha lasciato scampo. Un uomo di 43 anni è morto nella serata di sabato (23 settembre) in via Angelo Cavallo, a Francavilla Fontana. Il dramma si è verificato intorno alle ore 19,30.

L’uomo, da quanto appreso, stava effettuando dei lavoretti presso l’abitazione di un conoscente. I familiari da alcune ore non avevano notizie di lui quando è stato ritrovato il corpo privo di vita. Sul posto si sono recati i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana al comando del capitano Alessandro Genovese e i soccorritori del 118.

Ma per il 43enne non c’è stato nulla da fare. L’uomo è morto dopo un volo di circa 6-7 metri. Indossava un paio di guanti da lavoro e una maschera protettiva. Vicino al corpo è stata trovata una smerigliatrice. Intervenuto anche il personale dello Spesal dell’Asl Brindisi per i dovuti accertamenti riguardanti le regole in materia di sicurezza sul lavoro.