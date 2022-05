Calciatore morto sulla litoranea: salma restituita alla famiglia

TUTURANO - Si svolgeranno oggi alle 17 presso la parrocchia Madonna Addolorata a Tuturano i funerali di Gianni Sabella, il 36enne deceduto nel pomeriggio di domenica 1 maggio sulla litoranea sud di Brindisi mentre viaggiava a bordo di uno scooter Beverly 125 insieme alla fidanzata. Nelle scorse ore la salma è stata restituita alla famiglia, e attorno alle 13 verrà trasferita presso la sua abitazione in via Pergolesi, 5 a Tuturano.

Sabella, calciatore dell'Asd Leone Soccer di Tuturano che milita nel campionato di Terza Categoria, ha perso il controllo dello scooter all’altezza di Cerano. Il veicolo si è schiantato contro un segnale stradale ed è finito nella campagna circostante, il 36enne è morto sul colpo cadendo sull’asfalto. La ragazza che viaggiava con lui è stata portata in ospedale con contusioni ed escoriazioni e in forte stato di shock. La litoranea è stata chiusa al traffico per tutta la durata delle operazioni tese alla ricostruzione della dinamica e delle cause dell’incidente. Sul posto due ambulanze del 118, i sanitari nulla hanno potuto fare per strappare il giovane alla morte. Tra i primi ad accorrere in suo aiuto un’operatrice del 118 fuori servizio che percorreva la litoranea sud. Nessuno ha potuto fare nulla per salvare Gianni Sabella. La notizia della sua morte ha sconvolto due comunità. Il calciatore era noto sia nel suo paese natale, Tuturano che nella vicina San Pietro Vernotico. Messaggi di cordoglio sono stati espressi attraverso Facebook.

La famiglia nella giornata di ieri, attraverso una nota, ha chiesto massimo riserbo sulla vicenda. “Tutti noi familiari e amici del caro Gianni, stretti nel dolore per questa tragedia, tanto da aver deciso di non rilasciare alcuna dichiarazione, chiediamo un momento di rispettoso silenzio, almeno fino a quando la situazione non sarà stata definita dai sanitari e dall’autorità giudiziaria”.