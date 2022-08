Calcio, disordini in campo dopo partita Fasano-Nardò: emessi altri tre Daspo

FASANO - Emessi altri tre Daspo nei confronti di altri e tanti responsabili dei tafferugli verificatisi domenica 15 maggio scorso nello stadio comunale Vito Curlo di Fasano al termine della partita di calcio Città di Fasano–Nardò valevole per la 37esima giornata del campionato di Serie D (girone H). Sale a 25, quindi, il numero dei provvedimenti di Divieto di accesso ad eventi sportivi emessi dal Questore della provincia di Brindisi Annino Gargano, in seguito alle indagini condotte dal personale della Digos subito dopo i fatti.

"Nello specifico, l’attività della Digos della Questura, con il concorso dei militari della compagnia carabinieri di Fasano e del Commissariato di Polizia di Nardò, attraverso l’attenta visione dei filmati realizzati da personale della Polizia Scientifica della Questura e dell’Arma, ha consentito di far emergere elementi di responsabilità per ulteriori tre sostenitori delle opposte tifoserie, in ordine alla loro attiva partecipazione alle azioni di turbativa dell’ordine pubblico verificatisi nella circostanza". Si legge nella nota diramata dalla questura.

Gli animi si scaldarono pochi secondi dopo il triplice fischio dell’arbitro direttamente sul rettangolo di gioco: alcuni tifosi di casa raggiunsero il settore ospiti, occupato da almeno 200 tifosi salentini. Dal semplice sfottò, nell'arco di pochi istanti, la situazione degenerò con il lancio di cartelloni pubblicitari e il tentativo da parte di alcuni di scavalcare le recinzioni. Solo con l’intervento delle forze dell’ordine e degli steward fu possibile allontanare e dividere i tifosi e riportare la situazione alla normalità.

"L’attività appena conclusa rappresenta una ulteriore risposta per quanto avvenuto, mentre l’azione investigativa prosegue al fine di addivenire all’identificazione completa di tutti i soggetti che hanno partecipato ai disordini. Allo stato sono complessivamente 25 i provvedimenti interdittivi sinora emessi".

Inoltre, altri divieti di accesso a manifestazioni sportive sono stati decretati anche nei confronti di due giovani sostenitori della squadra della Virtus Francavilla Calcio che, in occasione dell’incontro con il Foggia Calcio del 14 aprile scorso, avevano acceso sugli spalti artifizi e fumogeni.