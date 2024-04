Guardia di finanza: avvicendamento in vista al comando provinciale di Brindisi

BRINDISI – Avvicendamento in vista alla guida del comando provinciale della Guardia di finanza di Brindisi. Il colonnello Piergiorgio Vanni, insediatosi nel luglio 2021, lascerà il posto al pari grado Emilio Fiora, attualmente al vertice del comando provinciale di Lecco. Vanni è stato destinato al nucleo speciale di polizia valutaria di Roma, come comandante del gruppo investigativo antiriciclaggio.

Disposto il trasferimento anche del colonnello Tiziano La Grua, che dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Brindisi passerà al Gruppo Malpensa come comandante.

La girandola di nomine fra le file delle Fiamme gialle è stata ufficializzata oggi ma non è subito effettiva. La tempistica per il cambio di comando sarà comunicata prossimamente.

Il curriculum di Fiora

Originario di Torino, Fiora si è arruolato nel Corpo nell’ottobre del 1986.Dopo aver frequentato l’accademia della Guardia di Finanza, è stato impiegato dal 1990 al 1993, nel grado di tenente, presso il Gruppo di Ponte Chiasso e la Scuola Ispettori dell’Aquila. Nel grado di capitano, dal 1993 al 1997, Fiora ha comandato il Reparto Atpi (Antiterrorismo pronto impiego) di Venezia e la Compagnia di Mantova. Successivamente, nel triennio 1997-2000, ha prestato servizio presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo. In seguito, per sei anni, è stato comandante di Sezione prima presso il Gico e poi presso il Goa del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Milano.

Dal 2006 al 2010, Emilio Fiora è stato comandante del Gruppo aeroportuale di Malpensa e, al termine di questo incarico, ha lasciato il territorio nazionale per assumere il ruolo di esperto della Guardia di finanza presso l’ambasciata Italiana di Londra.

Rientrato in Italia, dopo aver comandato per un biennio il I Gruppo di Genova, giunge a Lecco dopo quattro anni trascorsi alla guida del comando provinciale di Crotone. Laureato in Scienze della sicurezza economico finanziaria all’Ateneo di Tor Vergata (Roma), il colonnello Fiora si fregia del diploma al merito della Croce rossa Italiana, della medaglia d’oro al merito di lungo comando, della croce d'oro per anzianità di servizio e della medaglia mauriziana al merito dei dieci lustri di carriera militare.

