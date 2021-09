A passeggio a torso nudo con un'ascia in mano: intervengono i carabinieri

Un 34enne denunciato a piede libero per il reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere

FADANO – Se ne andava in giro a torso nudo, impugnando un’ascia. Un 34enne di Fasano è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia, per il reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. I militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione alla centrale operativa. Una volta giunti nella via indicata, le forze dell’ordine hanno proceduto al controllo dell’uomo, che ha consegnato spontaneamente l’arma bianco, posto sotto sequestro.