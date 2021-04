Gruppo elettrogeno rubato in vendita online: tre arresti

CAMPI SALENTINA (LECCE) - Avevano messo in vendita su un sito on line un gruppo elettrogeno rubato qualche ora prima. Tre persone sono state denunciate per ricettazione, tra questi un giostraio residente ad Erchie, L. S.L., 32 anni, M. P. T., 21 anni e A. M., 19 anni, entrambi residenti a Campi Salentina. Il gruppo elettrogeno era stato rubato la notte dell'1 aprile dal magazzino della protezione civile di Campi. Grazie alla denuncia del direttore e all'indagine dei carabinieri della locale stazione è stato possibile rintracciare il gruppo su un sito on line e identificare così i tre che sono stati arrestati e rimessi in libertà.