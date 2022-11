Candela lasciata accesa: incendio in un appartamento al rione Paradiso

BRINDISI – A innescare il rogo potrebbe essere stata una candela lasciata accesa. Un incendio si è verificato nel primo pomeriggio di oggi (mercoledì 2 novembre) all’interno di un appartamento situato in via Giosué Borsi, al rione Paradiso. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle ore 15. La proprietaria dell’abitazione non era in casa. Sono stati alcuni vicini a chiamare i soccorritori, allarmati dal fumo che fuoriusciva da una finestra dell’immobile, situato al primo piano di una palazzina a due piani.

Sul posto, nel giro di pochi minuti, si sono recati i vigili del fuoco, dalla vicina caserma di via Nicola Brandi, e i soccorritori del 118. I primi minuti dell’intervento sono stati vissuti con il fiato sospeso, poiché non si sapeva se l’appartamento fosse vuoto o meno. I danni provocati dalle fiamme e dal fumo pare siano consistenti. L’origine della combustione è in fase di accertamento. Da quanto appreso, tutto potrebbe essere partito da una candela accesa su un comodino.