Cane da caccia cade in un pozzo: salvato dai vigili del fuoco

BRINDISI - Nuovo intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale per salvare un cane da caccia precipitato in un pozzo. Domenica scorsa è accaduto in contrada Montenegro a Brindisi, nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 30 settembre, nelle campagne tra Mesagne e San Donaci, lungo la strada provinciale 80.

È stato lo stesso cacciatore a richiedere l’intervento dei pompieri. Il cane era caduto in un pozzo profondo circa 7 metri. C’era una copertura che probabilmente l’animale ha spostato. I vigili del fuoco si sono calati con una scala e hanno recuperato il povero cane zuppo di acqua.