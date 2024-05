Cane cade in un pozzo: arrivano i vigili del fuoco e lo salvano

MESAGNE - Intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, nella mattinata di oggi, mercoledì 29 maggio, nelle campagne di Mesagne, precisamente in contrada Capo Dampietro, per salvare un cane caduto in un pozzo a raso. Un vigile del fuoco ha raggiunto l'animale utilizzando le tecniche Saf (Speleo-alpino-fluviale): si è calato nel pozzo e dopo aver imbracato il cane entrambi sono stati tirati su dai colleghi. Il cane che era in buone condizioni di salute è stato consegnato al proprietario, presente sul posto.

