Cane cade in una vasca per la raccolta d'acqua piovana: il salvataggio

CISTERNINO - E' caduto in una vasca per la raccolta di acqua piovana: disavventura a lieto fine per un cane. E' accaduto nel pomeriggio di oggi, martedì 2 agosto, in agro di Cisternino. Allertati da due ciclisti, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Cisternino, assieme a una squadra dei vigili del fuoco di Ostuni e al servizio veterinario dell'Asl Br di Cisternino. Sono riusciti a salvare il malcapitato quadrupede. Sono in corso da parte della polizia locale gli accertamenti per identificare il proprietario del terreno su cui insiste la vasca.