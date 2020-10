"One" fiuta la droga nel cestello della lavatrice: due fidanzati nei guai

MESAGNE - Avevano nascosto mezzo chilo di marijuana nel cestello della lavatrice, ma il nascondiglio non ha retto al fiuto di “One”, unità cinofila dell’Arma. Una coppia di fidanzati è stata arrestata in flagranza di reato dai carabinieri della stazione di Mesagne. SI tratta del 27enne Francesco Girardo e della 25enne Elisa Scevola, entrambi del posto. I due, conviventi presso l’abitazione in uso alla ragazzo, hanno ricevuto nella giornata di ieri la visita dei carabinieri, con il supporto del Nucleo cinofili di Modugno (Bari).

La casa è stata sottoposta a perquisizione. Le ricerche di sostanza stupefacente hanno dato i loro frutti, come detto, nel cestello della lavatrice, dove è stato recuperato un involucro contenente 524 grammi di marijuana. I militari hanno inoltre recuperato vario materiale di confezionamento. Di concerto con il pm di turno, i due sono stati arrestati in regime di domiciliari presso le rispettive abitazioni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.