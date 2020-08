San Gennaro, cane Corso si avventa contro coppia: scatta denuncia

TORRE SAN GENNARO - Gli agenti della polizia locale di Torchiarolo, coordinati dal commissario Lorenzo Renna, hanno avviato le indagini per l’identificazione del proprietario di un cane Corso di grossa taglia che nella serata di venerdì 21 agosto scorso ha aggredito una coppia con cagnolino.

I fatti si sono verificati in via Imperia a Torre San Gennaro, marina di Torchiarolo. Si tratta della strada dove si svolge il mercato settimanale del giovedì. I due, di San Pietro Vernotico, erano appena scesi dall’auto, erano le 21.45 circa, quando un grosso cane nero, razza Corso, con collare si è avventato contro di essi.

La coppia è riuscita a mettersi in salvo in auto senza grosse conseguenze e nella mattinata di oggi, martedì 25 agosto, si è recata presso il comando della Polizia locale di Torchiarolo per sporgere denuncia contro ignoti. Gli agenti, come già detto, si sono messi alla ricerca del proprietario del cane. Si tratta di un episodio particolarmente grave se si tiene conto che si tratta di una marina molto popolata e che la disavventura capitata ai due sarebbe potuta capitare a qualche bambino con cagnolino o anziano. Con conseguenze ben più preoccupanti.