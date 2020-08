Rottweiler senza guinzaglio aggredisce passante: multata la proprietaria

BRINDISI – E’ uscita da casa ed è stata aggredita da un Rottweiler senza guinzaglio. Grande spavento per una donna residente in via Pontinia, angolo via Montesanto, al rione Cappuccini. L’episodio si è verificato intorno alle ore 9 di oggi (venerdì 7 agosto). La malcapitata, a pochi passi dalla sua abitazione, ha visto sbucare il cane di grossa taglia che le si è avvicinato fino ad azzannarle la maglietta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una zia, accortasi della situazione di potenziale pericolo in cui si trovava la nipote, ha iniziato a urlare, attirando il cane verso di se. Poi, insieme alla stessa nipote, si è rifugiata dietro al portone. La donna fortunatamente non ha riportato ferite, ma lo spavento è stato tale da richiedere l’intervento del personale del 118. Sul posto si sono recati anche gli agenti della Polizia Locale. Questi, sulla base di una ordinanza comunale del 2007, hanno inflitto alla proprietaria del cane, una multa da 50 euro, poiché l'animale era sprovvisto di guinzaglio.