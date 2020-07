Cane smarrito: trovato ucciso nelle campagne da colpo di arma da fuoco

FRANCAVILLA FONTANA - E’ stato trovato ucciso da un colpo di arma da fuoco che lo ha centrato al collo, il cane sharpei di cui si erano perse le tracce nei giorni scorsi a Francavilla Fontana. Era stato lanciato un appello attraverso i Social per ritrovarlo. Si chiamava Diuck, aveva nove anni e si era smarrito in contrada Santa Croce Superiore a Francavilla.

In questa stessa contrada è stato ritrovato, ma privo di vita. Nelle campagne, il proiettile gli ha trapassato il collo senza lasciargli scampo. Ignoti i motivi del gesto, al momento non stata sporta denuncia presso la locale stazione dei carabinieri. Un gesto che ha lasciato senza parole, cosa avrà fatto mai quella bestiola per meritare una fine simile?