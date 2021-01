Vigilanti trovano cani smarriti e li mettono in salvo: proprietari rintracciati in poche ore

BRINDISI - Si erano smarriti e stavano vagando impauriti dopo essere riusciti a sfuggire al controllo dei loro padroni, ma grazie all’intervento di due vigilanti nel giro di poche ore sono stati messi in salvo e riconsegnati ai proprietari. Con grande gioia dei piccoli della famiglia che erano già in lacrime e apprensione per i loro amati amici a quattro zampe. Protagonisti di questa avventura un cane Corso e un Amstaff, i loro padroni sono stati rintracciati grazie a un post su Facebook.

Sono stati trovati nel parcheggio dello stabilimento Leonardo nei pressi dell'aeroporto di Brindisi da due addetti alla vigilanza della Sicuritalia Ivri alle prime ore del giorno di oggi, lunedì 4 gennaio. Una delle guardie giurate ha scattato una foto pubblicandola sul suo profilo Facebook. Nel frattempo i cani sono stati condotti nei pressi di un parcheggio recintato di moto e rinchiusi nel cortile.

Nel giro di poche ore la loro famiglia è stata rintracciata. Il post del vigilante è stato condiviso, i proprietari si erano già accorti della scomparsa e li stavano cercando. Erano riusciti a fuggire perché il maltempo della notte scorsa aveva divelto la rete di recinzione del loro recinto. Grazie al tam tam virtuale i due cani hanno ritrovato la loro casa. Del fatto erano anche stati informati gli agenti della Polizia locale e il Servizio veterinario della Asl.