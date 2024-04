Via Crucis di cantieri in piena estate: automobilista ottiene rimborso pedaggio

BRINDISI – Il viaggio in autostrada si era trasformato in una via Crucis di 12 ore, fra cantieri, restringimenti di carreggiata e incidenti. Ora un automobilista brindisino ha ottenuto il rimborso pari alla metà del pedaggio pagato al casello di uscita della Bologna – Taranto. Il giudice di pace di Brindisi, Francesca Vilei, ha accolto il ricorso contro "Autostrade per l’Italia" presentato dall’avvocato Maurizio Salerno. La sentenza potrebbe aprire il varco ad innumerevoli, fondate, richieste di rimborso pedaggio autostradale e risarcimento danni.

La vicenda risale al 28 giugno 2021. L’utente, nel superare il casello di ingresso di Forlì Nord, non viene avvertito dei disagi che avrebbe patito sulla tratta di percorrenza, a causa della presenza di innumerevoli cantieri stradali con riduzione e restringimento delle corsie di marcia e della concomitante circostanza che dal mattino presto, sul tratto San Benedetto del Tronto – Grottammare, il transito risultava completamente bloccato a causa del fatto che tre camion erano stati avvolti dalle fiamme.

Nel ricorso, l’utente ha lamentato di aver accusato malore e malessere e di non aver ricevuto alcuna assistenza e che per lunghi tratti, addirittura, non un solo centimetro di asfalto autostradale risultava visibile. Col risultato della presenza di un unico serpentone formato da migliaia di auto e camion, e da persone ovviamente, intrappolare sotto i 40° e oltre del sole di fine giugno.

Il legale ha ritenuto deprecabile cantierizzare una intera rete autostradale ad inizio estate, nonostante la prevedibile invasione di turisti. Ha quindi contestato in giudizio alla Società autostrade che all’avverarsi di un incidente tipo quello descritto, concomitante con la criticità creata dai “lavori in corso”, non abbia “chiuso” l’ingresso in Autostrada. L’ente, insomma, come rimarcato nel ricorso, avrebbe dovuto informare l’utente di quello cui stava andando incontro.

Il Giudice ha accolto la domanda dell’automobilista stabilendo tre principi fondamentali: è competente il giudice del luogo di residenza del consumatore (in questo caso il giudice di pace di Brindisi, ai sensi dell'art. 63 del codice del consumo) e non quello invece indicato dalla Società autostrade del luogo (Forlì) dove si è verificato il fatto o di residenza (Roma) del convenuto.

E poi: è scorretta la pratica commerciale posta in essere da Società autostrade consistente nella riduzione delle corsie di marcia o in specifiche limitazioni-per lunghi tratti-della velocità massima consentita (normalmente pari a 130 Km/h) che crea rilevanti disagi ai consumatori aumentando in maniera consistente i tempi di percorrenza, in assenza di adeguamento del corrispettivo richiesto quale pedaggio autostradale (ritardo da cantiere); l’utente autostradale che subisce simili trattamenti, oltre al rimborso parziale del pedaggio, ha diritto al risarcimento dei danni che prova di aver subito.

