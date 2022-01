Capretta finisce in un dirupo: salvata da vigili del fuoco e Polizia locale

MESAGNE - Era finita in un dirupo e se un escursionista non si fosse accorto della sua presenza probabilmente avrebbe trovato la morte. Nel pomeriggio di oggi, domenica 23 gennaio, gli agenti della Polizia locale di Mesagne e i vigili del fuoco sono stati impegnati nel salvataggio di una capretta tibetana finita in un avvallamento nelle campagne di contrada Masciullo. Tra i rovi. Come già detto è stato un escursionista ad accorgersi della sua presenza.

L'uomo rendendosi conto della pericolosità della situazione e dell'impossibilità di salvarla da solo ha contattato il comando della Polizia locale di Mesagne. Sul posto si è recata una pattuglia ma nemmeno gli agenti hanno potuto fare qualcosa per salvare l'animale così è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco che, una volta giunti sul posto, nel giro di pochi minuti hanno prelevato la capretta mettendola in salvo. Sul posto anche il veterinario che ha prestato le prime cure. La capretta è stata affidata a un agriturismo del posto.