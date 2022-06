Madre e figlia minacciano di lasciarsi annegare: riportate a riva da un carabiniere

TORRE SAN GENNARO – L’intervento di soccorso è andato avanti per circa un’ora, davanti agli occhi di numerose persone. Un carabiniere si è dovuto letteralmente spogliare della divisa, restando solo in slip, per riportare a riva madre ultra40enne e figlia adolescente che minacciavano di farsi trascinare al largo dalla corrente. E’ accaduto fra le ore 19 e le ore 20 di oggi presso la spiaggia libera di Torre San Gennaro, località Mare delle fimmene, marina di Torchiarolo.

Madre e figlia sono entrate in acqua con tutti i vestiti addosso. Sono rimaste sempre a pochi metri dalla riva, dove appiedavano. Alcune persone le hanno invitate a mettersi al sicuro sulla spiaggia, ma ogni tentativo di dialogo è stato respinto. Sul posto si sono recati i soccorritori del 118 a bordo di un’ambulanza, una pattuglia di carabinieri della stazione di San Pietro Vernotico e una guardia giurata della Lf Vigilanza.

Il mare, fortunatamente, era mosso ma non particolarmente agitato.Le due minacciavano di lasciarsi annegare. La situazione di stallo si è sbloccata poco prima delle 20, quando un carabiniere è entrato in acqua, le ha tranquillizzate e le ha convinte a uscire, acompagnandole sull’arenile. Qui sono state prese in consegna dai soccorritori del 118. Il vigilante poi ha dato il suo paio di anfibi a una e le calze all'altra.

A quanto pare il gesto odierno, senza uno specifico motivo, è maturato nell’ambito di una situazione di profondo disagio di cui dovranno occuparsi le autorità competenti.