Carabinieri a casa di un 18enne: 95 grammi di marijuana sotto al letto

MESAGNE – Aveva nascosto 95 grammi di marijuana nel cassettone del proprio letto. Un 18enne di Mesagne è stato arrestato in flagranza di reato a seguito di una perquisizione effettuata dai carabinieri della locale stazione. Oltre alla droga, i militari hanno anche posto sotto sequestro la somma di denaro pari a 460 euro, ritenuta provento di attività illecita. Il giovane, di concerto con il pm di turno del tribunale di Brindisi, è stato arrestato in regime di domiciliari per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.