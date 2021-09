Evade dai domiciliari, ma i carabinieri lo fermano: arrestato un 80enne

L'uomo, senza auorizzazione, è stato sorpreso in giro per le vie di San Donaci. E' stato nuovamento sottoposto alla misura dei domiciliari

SAN DONACI – E’ stato sorpreso in giro per le vie cittadine, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. Un 80enne di San Donaci è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della locale stazione. Dopo le formalità di rito, l’anziano, come deciso dal pm di turno del tribunale di Brindisi, è stato riaccompagnato presso la propria abitazione, sempre in regime di domiciliari. Dovrà rispondere del reato di evasione.