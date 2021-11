Esce da casa senza autorizzazione: nuovo arresto per un brindisino

BRINDISI - I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi hanno arrestato un 34enne del luogo per evasione. L’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari, è stato sorpreso a piedi in una strada del centro abitato, senza alcuna autorizzazione. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, il 34enne è stato posto in libertà e prosegue la misura domiciliare in corso.