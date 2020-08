Tenta di forzare distributore automatico: ladro ciclista bloccato durante la fuga

FRANCAVILLA FONTANA – Ha raggiunto in bici l’obiettivo e sempre in bici ha tentato di dileguarsi per le vie di Francavilla Fontana, dove è stato bloccato dai carabinieri. E’ stato denunciato a piede libero l’autore di un tentato furto ai danni di un distributore automatico di bevande, avvenuto stanotte (domenica 16 agosto) a Francavilla Fontana. Si tratta di un uomo di 34 anni del posto.

Il proprietario, grazie alle immagini trasmesse dall’impianto di video sorveglianza, ha assisto in diretta all’arrivo di un uomo con volto coperto da passamontagna che tentava di scassinare i distributori e in tempo reale ha contattato i carabinieri attraverso il 112, segnalando l’allontanamento del malfattore, in bici, verso il centro.

Poco dopo, un equipaggio dell’Aliquota radiomobile della compagnia di Francavilla Fontana, mentre pattugliava le vie cittadine, si è imbattuto in un ciclista che procedeva a forte velocità. Nel giro di qualche istante, il fuggitivo è stato bloccato, senza opporre resistenza. I militari poi hanno sottoposto a perquisizione la sua abitazione, ritrovando nell’androne di un palazzo il passamontagna e il cacciavite utilizzato per forzare la macchinetta. L’uomo deve rispondere del reato di tentato furto.