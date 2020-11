Carabinieri contro i "furbetti delle mascherine": controlli e multe

TORRE SANTA SUSANNA - Controlli a tappeto nel territorio del comune di Torre Santa Susanna per il rispetto delle misure di contenimento del coronavirus.

Nella serata di sabato 31 ottobre i carabinieri della locale stazione unitamente ai colleghi della compagnia di Francavilla Fontana, diretta dal capitano Gianluca Cipolletta, nell’ambito di in servizio organizzato con l’amministrazione comunale, hanno passato al setaccio i luoghi della movida dove erano stati segnalati assembramenti. Sono state controllate controllate comitive di giovani e locali pubblici.

I più indisciplinati erano i giovani: non tutti indossavano la mascherina, per loro è scattata la multa. Nei locali invece non sono state riscontrate inadempienze. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.