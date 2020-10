Controlli straordinari del territorio: due arresti e una denuncia

FASANO - Due arresti e una denuncia a Fasano. Un 33enne, è stato raggiunto da un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e contestuale carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Bari. Deve espiare la pena residua di 2 mesi e 5 giorni di reclusione in relazione ai reati di rapina aggravata commessi in Fasano e Bari nel 2006.

Un altro 33enne è stato enunciato per guida senza patente. L’uomo, controllato in una via del centro abitato alla guida di un’auto, è risultato sprovvisto di patente di guida, poiché revocata.

Nell'ambito di un srevizio di controllo del territorio sono stati controllati 84 veicoli e identificate 103 persone, di cui 16 di interesse operativo.

Un ordine di carcerazione, invece, è stato eseguito nei confronti di Oronzo Ferrante, 57enne del posto, attualmente sottoposto alla misura della detenzione domiciliare. Deve espiare la pena residua di 12 anni, 8 mesi e 15 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio. Al termine delle formalità di rito, è stato trasferito nella casa circondariale di Brindisi.