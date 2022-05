Svaligiano appartamento e sfuggono ai carabinieri: caccia ai banditi

OSTUNI – Avevano appena svaligiato un’abitazione quando sono stati intercettati da una pattuglia dei carabinieri, ma sono riusciti subito a dileguarsi. Si indaga per risalire agli autori di un furto perpetrato giovedì sera (5 maggio) in largo Ciracì, alle porte del centro abitato di Ostuni. Intorno alle ore 20.30, un residente di questa zona di campagna ha notato un gruppo individui (forse quattro uomini con volto coperto da passamontagna) che si aggirava con fare sospetto fra le case, a bordo di una Mercedes Classe A scura. Il cittadino non ha esitato a chiedere l’intervento dei carabinieri.

Giunto nei pressi del punto indicato, un equipaggio dell’Arma ha incrociato l’auto segnalata. Il veicolo, di grossa cilindrata, procedeva nel senso opposto. I militari hanno invertito la direzione, ma nel giro di pochi secondi i malviventi sono riusciti a sparire nell’oscurità. Poco dopo si è appurato che ignoti banditi (probabilmente gli stessi in cui si sono imbattute le forze dell’ordine) avevano svaligiato un’abitazione del posto, impossessandosi di vari monili d’oro, per un valore totale pari a circa 2mila euro. L’area è sprovvista di telecamere. Non sarò quindi semplice risalire all’identità dei malfattori.