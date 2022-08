Auto rubata a un turista ritrovata a tempo di record: "Grazie ai carabinieri"

ORIA – Mentre formalizzava la denuncia, i carabinieri gli hanno dato la lieta notizia: la sua auto era stata appena ritrovata. Un turista di Frosinone in vacanza a Oria manifesta tutta la sua gratitudine nei confronti dei militari per la rapidità con cui hanno recuperato la sua Lancia Ypsilon di colore grigio. Il furto è stato perpetrato intorno alle ore 23 di ieri (martedì 23 dicembre) in vico Torre Santa Susanna, a pochi metri da porta Manfredi, nel centro storico di Oria.

“Da anni – dichiara – trascorro le mie vacanze a Oria. Ieri sera ho parcheggiato la macchina nei pressi della struttura in cui alloggio con la famiglia. Stamattina, intorno alle 8, siamo scesi e ci siamo accorti che della macchina era rimasto solo un vetro che giaceva per terra. Presumiamo che il furto sia stato commesso intorno alle ore 23, perché un ragazzo che è passato di lì a mezzanotte, ci ha detto di aver visto il vetro rotto”.

A quel punto il malcapitato chiama subito i carabinieri per segnalare il furto e si reca presso la caserma dell’Arma di Oria per sporgere denuncia. Nel frattempo era già stata diramata una nota di ricerca. “Una volta in caserma – racconta – mentre redigevamo il verbale, un carabiniere ci ha comunicato che la macchina era stata appena ritrovata”.

A quanto pare il veicolo si trovava nelle campagne di Francavilla. L’intervento dei militari è stato provvidenziale, perché forse, nel giro di qualche minuto, di quella Lancia Ypsilon si sarebbero perse le tracce. “A parte il vetro posteriore in frantumi e i segni di effrazione sul nottolino – spiega il proprietario – il mezzo non ha riportato altri danni. Non possono non elogiare i carabinieri per la rapidità con cui hanno ritrovato l’auto. Sono stati eccezionali. Grazie a loro potremo proseguire serenamente queste vacanze”.