Cittadini allertano i carabinieri: sventato furto di rame, fermato un uomo

CAROVIGNO – La sinergia fra i residenti e carabinieri ha giocato un ruolo decisivo. Grazie alle segnalazioni tempestivamente arrivate all’Arma, nel pomeriggio di oggi (lunedì 5 febbraio) è stato sventato un ingente furto di cavi di rame nelle contrade Colombo e San Nicola, nei pressi della borgata di Serranova. Oltre a recuperare la refurtiva, i militari della stazione di Carovigno hanno fermato uno dei malfattori.

I ladri sono arrivati a bordo di una Lancia Ypsilon di colore nero, prendendo di mira la rete di telefonia mobile della Tim. Hanno agito nel primo pomeriggio: praticamente alla luce del giorno. Con fatica hanno abbattuto dei pali e sradicato letteralmente dal terreno dei grossi cavi con anima in rame. Poi hanno riposto il tutto fra il bagagliaio e i sedili posteriori della Lancia, pronti a svignarsela.

Forse pensavano di poter agire indisturbati, ma alcuni residenti si sono accorti eccome della loro presenza e hanno subito dato l’allarme ai carabinieri. Sul posto, come detto, si è recato un equipaggio della stazione di Carovigno. I carabinieri sono riusciti a bloccare un uomo. Da lì è stato condotto in caserma. La sua posizione ora è al vaglio della Procura della repubblica di Brindisi. I tecnici della Tim, intervenuti con un paio di furgoni, si sono messi al lavoro per ripristinare la linea.

Quella dei furti di rame è una piaga che affligge le campagne del Brindisino. Gli “specialisti” del settore sono pronti a razziare di tutto, mettendo anche a rischio la propria incolumità. Ma in questo caso si sono imbattuti nei carabinieri, prontamente allertati dai cittadini: un binomio che si è rivelato vincente.

