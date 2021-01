Droga in una cantina del centro storico: nei guai un 20enne

MESAGNE – Il fiuto del cane Quentin si rivela ancora una volta infallibile. Con il supporto dell’unità del Nucleo cinofili di Modugno (Bari), i carabinieri della stazione di Mesagne hanno trovato 28 grammi di roga, fra hascisc e marijuana, in una cantina del centro storico utilizzata da un 20enne di Mesagne. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari, in particolare, hanno recuperato: 15 grammi di hashish, suddiviso in dosi già confezionate; 13 grammi di Marijuana; un bilancino di precisione; materiale vario utilizzato per il confezionamento dello stupefacente; la somma contante complessiva di 320 ero. L’arrestato, su disposizione dell’autorità giudiziaria, dopo le formalità di rito, è stato rimessa in libertà.