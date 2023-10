Carcassa di cane recuperata da cava: ipotesi sparo. Disposta l'autopsia

BRINDISI – La segnalazione arrivata alla Polizia Locale di Brindisi riferiva di un cane ucciso con colpi di arma da fuoco. Ma al momento di questo non c’è evidenza. Sono da chiarire le cause del decesso di “Macchia”, un Amstaff di due anni la cui carcassa è stata recuperata stamattina (venerdì 6 ottobre) in fondo a una profonda cava in contrada Mascava, nei pressi della strada provinciale che collega Serranova a Mesagne, nelle campagne di Brindisi.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, i veterinari del Siav area C dell’Asl Brindisi e la Polizia Locale di Brindisi. La squadra specializzata con tecniche Saf (Speleo alpino fluviali) dei vigili del fuoco si è calata a una profondità di circa 25 metri per recuperare la carcassa, in evidente stato di decomposizione.

Il cane sarebbe morto almeno da sabato scorso. I veterinari hanno rinvenuto evidenti segni esterni di interventi di animali selvatici (presumibilmente volpi) ma date le condizioni in cui si trovava la carcassa, non è stato possibile accertare la presenza di ferite da arma da fuoco.

I rilievi e le analisi effettuate a Brindisi, del resto, non hanno permesso di risalire alle cause della morte. Il cane è stato inviato presso la sede decentrata di Torre Santa Susanna dell’istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata, dove sarà effettuata una parte delle analisi. L’altra parte degli accertamenti sarà svolta presso la sede centrale dell’istituto, a Foggia.

Nei prossimi giorni si procederà con un’autopsia e delle radiografie, per capire se ci sono proiettili. Al momento, da quanto appreso, non risultano formali denunce, al di là della segnalazione pervenuta stamani alla Polizia Locale.