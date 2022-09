Carcassa di tartaruga spiaggiata sull'arenile a sud di Brindisi

TORRE SAN GENNARO - La carcassa di una tartaruga caretta-caretta è stata trovata spiaggiata, nella mattinata di oggi, sabato 24 settembre, sull'arenile di Torre San Gennaro marina di competenza del Comune di Torchiarolo, in località "Mare te le fimmine". E' in avanzato stato di decomposizione e presenta macchie di sangue sul dorso. Con ogni probabilità si tratta dell'ennesima vittima dell'inquinamento marino.

Come è noto spesso accade che gli animali acquatici ingeriscono grovigli di lenza, anche con ami o materiale plastico che galleggia nel mare e se qualcuno non riesce a intervenire in tempo muoiono per soffocamento.

La carcassa in questione è stata trovata da alcune cittadine durante una passeggiata sul lungomare. Del fatto è stato informato il comando della Polizia loale di Torchiarolo che ha attivato tutte le procedure del caso per la rimozione e lo smaltimento che si spera avvenga in tempo brevi.