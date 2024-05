Omicidio di Sonia Nacci: i due condannati condotti in carcere per scontare la pena

CEGLIE MESSAPICA – Dopo la sentenza definitiva, si sono aperte le porte del carcere nei confronti del 43enne Giovanni Vacca e della compagna, la 40enne Daniela Santoro, entrambi di Ceglie Messapica, condannati per l’omicidio di Sonia Nacci, morta il 22 dicembre 2020, a seguito delle lesioni riportate durante un pestaggio, il giorno precedente.

Nella giornata di ieri (mercoledì 15 maggio), la Procura generale presso la corte d’Appello di Taranto ha emesso l’ordine di carcerazione nei confronti dei due condannati. Il provvedimento restrittivo è stato eseguito dai carabinieri della locale stazione e della compagnia di San Vito dei Normanni, che hanno prelevato Vacca e Santoro dalle rispettive abitazioni.

Dopo le formalità di rito, il 43enne, già sottoposto alla misura dei domiciliari, è stato condotto presso la casa circondariale di Brindisi. Santoro, mai raggiunta da misura cautelare nell’ambito di questo procedimento, è stata accompagnata presso il carcere femminile di Lecce.

Vacca è difeso dagli avvocati Cosimo Deleonardis e Giuseppe Deleonardis. La 40enne è assistita dall’avvocato Danilo Cito. I due sono stati condannati a 16 anni e otto mesi di reclusione, con l’accusa di omicidio preterintenzionale in concorso. Risponde dello stesso reato anche il 24enne Cristian Vacca, figlio di Giovanni. Il giovane, in secondo grado di giudizio, era stato condannato a 10 anni di reclusione. La suprema corte, nei suoi confronti, ha disposto l’annullamento con rinvio presso la Corte d’appello di Taranto. I legali fanno sapere che chiederanno la scarcerazione del loro assistito, in quanto la Cassazione ha annullato per intero la sentenza, quindi anche in punto di responsabilità. Istanza di domiciliari sarà invece avanzata nei confronti del padre Giovanni, per incompatibilità con il regime carcerario. L’uomo è infatti affetto da problemi di salute che erano già stati alla base della sostituzione della misura cautelare in carcere, inizialmente disposta dal gip del tribunale di Brindisi, con quella dei domiciliari.

La Cassazione ha inoltre confermato i risarcimenti nei confronti del figlio e del padre di Sonia Nacci, che si sono costituiti parte civile, tramite i loro difensori. La testimonianza del giovane, minorenne all’epoca dei fatti, ebbe un peso rilevante nelle indagini condotte dai carabinieri del Nor della compagnia di San Vito dei Normanni.

Da quanto appurato dagli inquirenti, Sonia Nacci, la sera del 21 dicembre 2020, si recò in casa di due degli imputati per acquistare della droga. Ma la donna aveva accumulato debiti pregressi. Per questo motivo fu picchiata, anche con una "mazzetta in ferro", e in maniera brutale. La 43enne tornò presso la propria abitazione, poco distante, ma le sue condizioni si aggravarono, rendendo necessario il ricovero. Il giorno successivo, nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Taranto, si consumò il tragico epilogo di questa vicenda.

