Dalle gag social al carcere: “Franco 14” sorpreso con droga, pistola e munizioni in casa

BRINDISI - Pare che a breve avrebbe dovuto girare dei video a Roma, forse anche con personaggi famosi. Ma i progetti del 66enne Franco Altavilla, in arte “Franco 14”, hanno subito una brusca battuta d’arresto lo scorso 22 novembre, quando i carabinieri del Nor della compagnia di San Vito dei Normanni gli hanno fatto visita, sorprendendolo con droga, una pistola e munizioni.

Altavilla è un personaggio molto noto a Brindisi per una serie di sketch che vengono pubblicati su una pagina Facebook con più di 650mila follower e su un profilo Instagram seguito da quasi 88mila persone. In un canovaccio consolidato, Altavilla interpreta il ruolo della vittima sacrificale degli scherzi orchestrati dal co-protagonista delle gag. Alcuni di questi sono stati riproposti anche negli ultimi giorni sui social, continuando a incassare visualizzazioni e interazioni a profusione.

La perquisizione

Ma da una settimana Altavilla è ristretto presso la casa circondariale di Brindisi in via Appia. I militari hanno bussato alla sua abitazione al rione Sant’Angelo alle prime luci del 22 novembre, nell’ambito di un’attività di contrasto ai reati in materia di armi e droga. L’immobile è stato sottoposto a perquisizione. In un avvolgibile della camera da letto sono stati trovati +mezzo panetto di hascisc da 41,7 grammi, un panetto della stessa sostanza stupefacente da 97,2 grammi lordi e sette involucri in cellophane con 38,5 grammi lordi di cocaina, oltre a 112 bustine in cellophane trasparente con chiusura ermetica e un bilancino di precisione utile per la suddivisione della sostanza.

Sempre nello stesso nascondiglio è stata recuperata una pistola semiautomatica Browing calibro 7.65 con matricola abrasa e caricatore vuoto inserito. Inoltre i carabinieri hanno sequestrato due confezioni contenenti rispettivamente 71 munizioni calibro 7.65 e 25 munizioni calibro 9.

L'interrogatorio

Di concerto con il pm di turno del tribunale di Brindisi, Altavilla è stato condotto in carcere per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione abusiva di armi. Lo scorso 24 novembre, difeso dall’avvocato Daniela D’Amuri, Altavilla si è presentato davanti al gip del tribunale di Brindisi, Vittorio Testi, nell’ambito dell’interrogatorio di convalida.

L’indagato ha riferito che le armi, le munizioni e le sostanze stupefacenti rinvenute nella sua abitazione non sono sue. Ha dichiarato inoltre di avere l’abitudine di rimanere per gran parte della giornata fuori casa e di essere stato fuori Brindisi in estate per un lungo periodo per ragioni di lavoro e ha precisato che la porta di ingresso nella sua abitazione è difettosa e può essere aperta facilmente da chiunque utilizzando una semplice scheda. A detta del 64enne, insomma, il tutto potrebbe essere stato nascosto a sua insaputa.

Le esigenze cautelari

Ma il giudice ritiene “non credibile” questa versione dei fatti. Secondo il gip sussistono le esigenze cautelari, tenuto conto anche dei “numerosi, gravi e specifici precedenti penali di Altavilla”, si legge nell’ordinanza di custodia cautelare a firma di Vittorio Testi. “Il rinvenimento di un’arma clandestina e relativo munizionamento - scrive il giudice - induce a ritenere che l’indagato sia inserito in contesti criminali di notevole spessore, soprattutto in considerazione del fatto che oltre alla pistola calibro 7.65 e alle relative cartucce, sono state rinvenute 25 cartucce calibro 9”. Sussisterebbero quindi il pericolo di reiterazione del reato e quello di inquinamento delle prove. Per questo il gip ha convalidato l’arresto in flagranza di reato e applicato la misura cautelare in carcere.

Il 66enne qualche anno fa aveva finito di scontare una pena detentiva in carcere. Dopo il successo social, ora dovrà fare nuovamente i conti con la giustizia.