Carlo Formigoni ha scelto di calare il sipario. Dolore e sgomento per la sua scomparsa

FASANO - L'ipotesi più accreditata è quella del gesto volontario o, per usare un linguaggio teatrale, che abbia scelto lui di calare il sipario sulla propria esistenza. La morte di Carlo Formigoni riecheggia da Savalletri verso la Valle d'Itria, la sua ultima casa, e si diffonde nel resto della Penisola. Aveva 91 anni ed era un noto maestro teatrale. La sua scomparsa ha lasciato sgomenti gli allievi, i colleghi, chi ha incrociato il suo cammino, non solo professionale. Era un pugliese "d'adozione", come si usa dire. O forse era il suo carattere e la sua storia che avevano adottato uno scorcio della regione situato tra Cisternino e Ostuni.

La fredda cronaca racconta di un taxi preso in direzione Savelletri, di effetti personali lasciati su di un pontile nei pressi del lido Verdemare, adagiati su un pontile. Prima del tramonto, ha avuto alle spalle la terra e di fronte il mare. L'allarme è scattato intorno alle 17:30 di ieri, martedì 6 febbraio 2024, ed è stato raccolto dai carabinieri. I vigili del fuoco e il personale della guardia costiera si sono attivati e, insieme ai militari, hanno perlustrato mare e terraferma, nella speranza di riportare Formigoni al sicuro, magari infreddolito ma salvo. Non è stato così. Dal tramonto all'alba, quella di oggi: il suo corpo è stato ritrovato, senza vita. Gli investigatori propendono per il gesto volontario. Nelle prossime ore il pm deciderà se procedere con l'autopsia o meno, anche se al momento l'ipotesi sembra remota.

E' normale che, specialmente nell'arte, oltre al naturale dolore per la perdita di un uomo, ci possa essere anche sgomento, specialmente se un "maestro" sceglie di farsi da parte per sempre. Per ricordare Formigoni in poche righe - che non riassumono certo una carriera lunghissima e un'esistenza di 91 anni - può essere d'aiuto quanto scritto dal Teatro Pubblico Pugliese: "La sua vita, la sua carriera e la sua storia passano dal Berliner Ensemble alla sua Aia tra i trulli della Valle d'Itria, per il Teatro del Sole a Milano e la fondazione del Teatro Kismet a Bari. Il maestro Carlo Formigoni è e sarà la testimonianza di un percorso artistico unico nel suo genere, che nel segno di Brecht e Bettelheim ha creato un teatro personalissimo che continuerà a restare vivo, palpitante e autentico".