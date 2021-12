Abitazione a fuoco nelle campagne: coppia in salvo, ma muore il cane

CAROVIGNO - Un'abitazione - una lamia con soffitti a botte - va in fiamme, intervento dei vigili del fuoco nelle campagne. E' accaduto questa sera (martedì 21 dicembre) in contrada Sierri, agro di Carovigno. Una coppia è riuscita a mettersi in salvo, il cane, un rottweiler, che era lì presente, purtroppo è morto. Il ragazzo è stato portato in ospedale, invece, con lievi ustioni.

Stando alle prime informazioni, pare che il rogo sia partito da una stufa, l'incendio si è propagato in seguito a una fiammata. La coppia ha provato a prendere con sé il cane, ma purtoppo l'animale è sfuggito e si è rintanato nell'abitazione. I due sono riusciti a salvarsi. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme e hanno dovuto constatare la morte del quadrupede.