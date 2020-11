Allacciato abusivamente, sottrae luce per 50 mila euro

CAROVIGNO – Si era allacciato abusivamente alla rete elettrica per servire la sua abitazione ma è stato scoperto e arrestato per furto aggravato dai Carabinieri della stazione di Mesagne. Il 54enne, infatti, è stato scoperto grazie ad un controllo mirato svolto con il personale dell’Enel che hanno, appunto, riscontrato l’allaccio abusivo, per un consumo stimato complessivo di 210.000 kwh e un danno quantificato in circa 50 mila euro. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, il 54enne è stato rimesso in libertà.