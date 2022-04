Carovigno, furti ai danni di ditta di Igiene urbana: in pochi giorni rubati tre automezzi

CAROVIGNO - Furto di automezzi la notte scorsa nella Green Link, la ditta di Igiene urbana che opera per conto del Comune di Carovigno. Circa due mesi fa si è verificato un altro colpo simile, sale a tre quindi, il numero dei veicoli trafugati. Ad accorgersene gli stessi dipendenti all'alba di oggi, venerdì 1 aprile, quando si sono recati sul posto per cominciare il servizio di raccolta. E' la stessa azienda a darne notizia attraverso una nota diffusa attraverso gli organi di informazione in cui esterna rammarico e avvilimento. Si tratta di autocompattatori di grandi di dimensioni dotati di Gps prontamente disattivato dai ladri.

"Una situazione che giorno dopo giorno sta diventando insostenibile. Già negli scorsi mesi era stato subìto un furto di un automezzo per la raccolta dei rifiuti, provocando non pochi disagi nella complessa organizzazione aziendale che serve per gestire i turni di raccolta nel territorio cittadino. Questa notte, invece, i mezzi trafugati da ignoti criminali sono addirittura due. Una situazione che si è tradotta questa mattina in un evidente disservizio nella raccolta dei rifiuti in città che, però, non è assolutamente imputabile all’azienda".

"Azienda che, del resto, è impegnata a mantenere altissima l’efficienza del servizio, nonostante anche i conti d’impresa siano messi a soqquadro dal vorticoso aumento del prezzo dei carburanti. Ciononostante non si sono registrati rallentamenti o problemi di sorta nell’espletamento del servizio. Ma gli attacchi della criminalità, invece, stanno fiaccando la resistenza dei vertici di Green Link che si appella al buon senso dei cittadini di Carovigno per stringersi accanto all’azienda che ha un ruolo decisivo per la difesa dell’ambiente e del decoro urbano. La denuncia per l’ennesimo furto subito è già stata presentata alle forze dell’ordine e sarà notificata anche ai vertici di Palazzo di città".